Турецкий игрок НБА Энес Кантер сделал запись на армянском языке

Турецкий центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер на своей странице в «Инстаграме» опубликовал запись на армянском языке. В «сториз» баскетболист написал следующее:
«Я вас всех люблю».
Фото: https://www.instagram.com/eneskanter11/
Напомним, Кантер является одним из самых жёстких критиков президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, обвиняя его в терроризме. Ранее Энес заявлял, что турецкие спецслужбы преследовали его за пределами США. На данный момент он лишён гражданства Турции.
Напомним, что между Арменией и Турцией не установлены дипломатические отношения, отношения между народами также напряжённые.
В 2009 году представители МИД Армении заявляли, что не признают Карсский договор, согласно которому гора Арарат, а также ряд городов были переданы Турции. В 2020 году Армения обвиняла Турцию в поддержке Азербайджана во время войны в Нагорном Карабахе.
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