Уэйтерс раздумывает о завершении карьеры

Атакующий защитник, четвёртый номер драфта 2012 года Дион Уэйтерс рассматривает вариант с завершением карьеры. Об этом он рассказал в эфире «Инстаграма».

На данный момент баскетболист пребывает в статусе свободного агента. В минувшем сезоне Дион сначала защищал цвета «Майами Хит», а после перебрался в «Лейкерс». С калифорнийцами он впервые в карьере завоевал чемпионский титул.

В составе «озёрных» в регулярном чемпионате принял участие в 7 встречах, набирая 11,9 очка и собирая 1,9 подбора. В плей-офф провёл 5 встреч, набирая в них 2,0 очка и 0,4 подбора.

Всего в регулярных чемпионатах НБА на счету баскетболиста 419 матчей (211 в старте), в которых он набирал 13,1 очка, собирал 2,6 подбора и совершал 2,8 передачи.