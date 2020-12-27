«Лейкерс» потеряли Энтони Дэвиса из-за травмы

Тренерский штаб «Лос-Анджелес Лейкерс» не сможет рассчитывать на помощь тяжёлого форварда, одного из лидеров команды Энтони Дэвиса в ближайшем матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Тимбервулвз».

«Фрэнк Вогель сказал, что Дэвис не сыграет с „Миннесотой“ из-за травмы правой игры», — сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Брэд Тёрнер.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в обеих встречах регулярного чемпионата и набирал в них 23,0 очка, собирал 7,5 подбора и совершал 3,5 передачи. Напомним, «Лейкерс» в первом матче сезона уступили «Лос-Анджелес Клипперс», а после уверенно победили «Даллас Маверикс».

Матч «Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» пройдёт ранним утром 28 декабря по московскому времени.