«Даллас» выиграл первую половину матча у «Клипперс» с разницей в 50 очков. Это рекорд лиги

В эти минуты в Лос-Анджелесе проходит матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимает «Даллас Маверикс».

Команда из Техаса уже в первой половине встречи практически сняла вопрос о победителе. «Даллас» выиграл её со счётом 77:27. Таким образом, команда установила рекорд. Преимущество в 50 очков после первой половины является рекордным с момента внедрения счётчика времени атаки, который появился в сезоне-1954/1955.

На данный момент самыми результативным в составе «Далласа» являются Лука Дончич и Джош Ричардсон, набравшие в этой встрече 19 и 18 очков соответственно.

Напомним, что в минувшем матче чемпионата «Даллас Маверикс» крупно уступили другой команде из Калифорнии — «Лос-Анджелес Лейкерс».