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«Даллас» разгромил «Клипперс» с разницей «+51». Дончич был близок к трипл-даблу

«Даллас» разгромил «Клипперс» с разницей «+51». Дончич был близок к трипл-даблу
Баскетбол / НБА 0

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс», победу в которой одержали гости – 124:73.

Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс 21-летний словенский разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого 24 очка, 9 подборов и 8 передач. Лучшую результативность в составе «Клипперс» продемонстрировал испанский форвард Серж Ибака – 13 очков, 9 подборов и 1 передача.

«Даллас» прервал свою серию из 2 поражений кряду на старте регулярки, «Лос-Анджелес» же наоборот – потерпел первое поражение в 3 матчах.

В следующей встрече «Даллас Маверикс» примет «Шарлотт Хорнетс», а «Лос-Анджелес Клипперс» – «Миннесоту Тимбервулвз».

НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2020, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
73 : 124
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 15, Ибака - 13, Зубац - 10, Джексон - 8, Кеннард - 7, Кабенгеле - 5, Батюм - 4, Мэнн - 4, Отуру - 4, Беверли - 2, Коффи - 1, Л. Уильямс, Леонард, Моррис, Паттерсон, Скрабб
Даллас Маверикс: Дончич - 24, Ричардсон - 21, Хардуэй-младший - 18, Брансон - 11, Коли-Стайн - 9, Финни-Смит - 8, Ивунду - 6, Бёрк - 5, Джонсон - 5, Клебер - 5, Грин - 4, Марьянович - 4, Пауэлл - 4, Бей, Порзингис, Терри, Хинтон
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