«Даллас» разгромил «Клипперс» с разницей «+51». Дончич был близок к трипл-даблу
В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс», победу в которой одержали гости – 124:73.
Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс 21-летний словенский разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого 24 очка, 9 подборов и 8 передач. Лучшую результативность в составе «Клипперс» продемонстрировал испанский форвард Серж Ибака – 13 очков, 9 подборов и 1 передача.
«Даллас» прервал свою серию из 2 поражений кряду на старте регулярки, «Лос-Анджелес» же наоборот – потерпел первое поражение в 3 матчах.
В следующей встрече «Даллас Маверикс» примет «Шарлотт Хорнетс», а «Лос-Анджелес Клипперс» – «Миннесоту Тимбервулвз».
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2020, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
73 : 124
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 15, Ибака - 13, Зубац - 10, Джексон - 8, Кеннард - 7, Кабенгеле - 5, Батюм - 4, Мэнн - 4, Отуру - 4, Беверли - 2, Коффи - 1, Л. Уильямс, Леонард, Моррис, Паттерсон, Скрабб
Даллас Маверикс: Дончич - 24, Ричардсон - 21, Хардуэй-младший - 18, Брансон - 11, Коли-Стайн - 9, Финни-Смит - 8, Ивунду - 6, Бёрк - 5, Джонсон - 5, Клебер - 5, Грин - 4, Марьянович - 4, Пауэлл - 4, Бей, Порзингис, Терри, Хинтон
Рекомендуем вам
- 28 декабря 2020
-
01:46
-
01:00
-
00:42
- 27 декабря 2020
-
22:49
-
21:44
-
20:31
-
19:44
-
19:41
-
18:59
-
17:57
-
16:47
-
16:46
-
15:37
-
14:54
-
13:52
-
13:02
-
11:49
-
10:40
-
09:47
-
09:43
-
09:21
-
09:06
-
08:58
-
07:01
-
05:39
-
01:49
- 26 декабря 2020
-
23:55
-
21:56
-
21:01
-
20:57
-
20:46
-
18:56
-
18:53
-
18:10
-
17:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам