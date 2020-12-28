«Даллас» разгромил «Клипперс» с разницей «+51». Дончич был близок к трипл-даблу

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс», победу в которой одержали гости – 124:73.

Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс 21-летний словенский разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого 24 очка, 9 подборов и 8 передач. Лучшую результативность в составе «Клипперс» продемонстрировал испанский форвард Серж Ибака – 13 очков, 9 подборов и 1 передача.

«Даллас» прервал свою серию из 2 поражений кряду на старте регулярки, «Лос-Анджелес» же наоборот – потерпел первое поражение в 3 матчах.

В следующей встрече «Даллас Маверикс» примет «Шарлотт Хорнетс», а «Лос-Анджелес Клипперс» – «Миннесоту Тимбервулвз».