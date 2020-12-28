Карри побил рекорд по количеству реализованных штрафных подряд

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри побил рекорд клуба, принадлежавший Рику Бэрри, реализовав 61 штрафной бросок подряд. Кроме того, баскетболист стал третьим игроком в истории НБА, исполнившим 2500 точных трёхочковых бросков за карьеру.
В гостевом матче с «Чикаго Буллз» 32-летний Карри реализовал свой 61-й точный штрафной. Встреча завершилась с минимальным преимуществом «Уорриорз» – 129:128. Карри набрал 36 очков и сделал 6 передач, став самым результативным игроком матча.
Также разыгрывающий стал третьим игроком в истории НБА, который исполнил 2500 точных трёхочковых бросков за карьеру. Впереди Карри находятся Рэй Аллен (2973 точных трёхочковых) и Реджи Миллер (2560 трёхочковых). Карри преодолел историческую отметку в конце первой четверти гостевого матча с «Чикаго».
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в "твиттере" «Голден Стэйт Уорриорз».
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