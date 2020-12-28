Стефен Карри покорил выдающееся достижение в НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в конце первой четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (129:128) реализовал свой 2500-й трёхочковый бросок за карьеру. 32-летний защитник вышел на третье место в истории лиги по этому показателю. Пресс-служба НБА поздравила Карри с этим событием в «Твиттере».

Впереди двукратного обладателя приза MVP остались лишь двое игроков — Рэй Аллен (2973) и Реджи Миллер (2560). При этом Карри провёл 224-ю игру, в которой забил минимум 5 трёхочковых. Это на 23 матча больше, чем у Рэя Аллена (122) и Реджи Миллера (79) вместе взятых.



В составе «Голден Стэйт» лучшими на площадке были Стефен Карри (36 очков), Эндрю Уиггинс (19 очков и 9 подборов) и Эрик Пэскелл (15 очков). У «Чикаго» самыми результативными были Зак Лавин (33 очка и 7 подборов), Лаури Маркканен (23 очка и 7 подборов) и Уэнделл Картер (22 очка и 13 подборов).

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