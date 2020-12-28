Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Клипперс» потерпели крупнейшее поражение в истории

«Клипперс» потерпели крупнейшее поражение в истории
Баскетбол / НБА 0

Поражение в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» с разницей в 51 очко стало для «Лос-Анджелес Клипперс» самым крупным в истории клуба. Об этом сообщает статистическая служба ESPN в «Твиттере».

Предыдущим антирекордом «Клипперс» было поражение в матче с «Сиэтл Суперсоникс» 2 декабря 1988 года с разницей "-50".

«Маверикс» крупнее побеждали лишь однажды. Это случилось 13 ноября 2014 года в матче с «Филадельфией Сиксерс». Тогда «Даллас» одолел оппонентов с разницей «+53».

Самый значительный вклад в победу «Маверикс» в матче с «Клипперс» внёс разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого 24 очка, 9 подборов и 8 передач. Лучшую результативность в составе команды из Лос-Анджелеса продемонстрировал Пол Джордж — 15 очков, испанский форвард Серж Ибака набрал 13 очков, 9 подборов и 1 передача.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020