«НОВОГОДНИЙ СОЗВОН»: прямой эфир с баскетболистом Антоном Понкрашовым — в 14:00

Последние дни декабря — время обрести то самое новогоднее настроение и вспомнить, что хорошего принёс нам уходящий 2020-й (ну что-то же точно принёс!).



Теперь и мы в деле: «Чемпионат» запускает инсташоу «Новогодний созвон». В серии прямых эфиров наши корреспонденты встретятся со звёздами спорта, чтобы вместе подвести итоги уходящего года.



Сегодня у нас в гостях будет баскетболист Антон Понкрашов — обладатель бронзовой медали чемпионата Европы–2011 в составе сборной России и Олимпийских игр 2012 года, а также чемпион Европы—2007. С ним пообщается обозреватель Марат Арасланов. Начало — в 14:00. Ждём вас в онлайне!