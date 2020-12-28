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«НОВОГОДНИЙ СОЗВОН»: прямой эфир с баскетболистом Антоном Понкрашовым — в 14:00

«НОВОГОДНИЙ СОЗВОН»: прямой эфир с баскетболистом Антоном Понкрашовым — в 14:00
Баскетбол / Сборная России 0

Последние дни декабря — время обрести то самое новогоднее настроение и вспомнить, что хорошего принёс нам уходящий 2020-й (ну что-то же точно принёс!).

Теперь и мы в деле: «Чемпионат» запускает инсташоу «Новогодний созвон». В серии прямых эфиров наши корреспонденты встретятся со звёздами спорта, чтобы вместе подвести итоги уходящего года.

Сегодня у нас в гостях будет баскетболист Антон Понкрашов — обладатель бронзовой медали чемпионата Европы–2011 в составе сборной России и Олимпийских игр 2012 года, а также чемпион Европы—2007. С ним пообщается обозреватель Марат Арасланов. Начало — в 14:00. Ждём вас в онлайне!

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