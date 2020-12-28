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Главный тренер «Барселоны»: все мы знаем, как сложно находиться в этой команде

Главный тренер «Барселоны»: все мы знаем, как сложно находиться в этой команде
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата Испании с мадридским «Реалом» — 87:82.

«Да, неделя выдалась трудной, но это «Барселона». Все мы знаем, как сложно находиться в этой команде. Это не что-то новое. Всю неделю мы верили в эту победу.

Мы хорошо читали игру, игроки были очень дисциплинированны, и мы добились этого результата. Миротич придал команде уверенности и задавал тон. Нам повезло, что он с нами. Каждый пришедший после этого игрок что-то дал команде. Мы заслужили эту победу», — приводит слова Ясикявичюса греческий портал Top-Highlights.

«Реал» потерпел первое поражение в чемпионате Испании, но остался на лидирующей позиции с результатом 14-1. «Барселона» (13-3) занимает третье место в турнирной таблице.

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