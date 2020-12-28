Главный тренер «Барселоны»: все мы знаем, как сложно находиться в этой команде

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата Испании с мадридским «Реалом» — 87:82.



«Да, неделя выдалась трудной, но это «Барселона». Все мы знаем, как сложно находиться в этой команде. Это не что-то новое. Всю неделю мы верили в эту победу.



Мы хорошо читали игру, игроки были очень дисциплинированны, и мы добились этого результата. Миротич придал команде уверенности и задавал тон. Нам повезло, что он с нами. Каждый пришедший после этого игрок что-то дал команде. Мы заслужили эту победу», — приводит слова Ясикявичюса греческий портал Top-Highlights.



«Реал» потерпел первое поражение в чемпионате Испании, но остался на лидирующей позиции с результатом 14-1. «Барселона» (13-3) занимает третье место в турнирной таблице.