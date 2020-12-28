Леброн Джеймс и его жена отреагировали на то, что Бронни поставил лайк Ларсе Пиппен

Родители Бронни Джеймса – звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и мать юноши Саванна Бринсон – призвали общественность прекратить нападки на их сына, которые начались после того, как подросток поставил лайк под фотографией Ларсы Пиппен в социальной сети.



«Учитывая всё, что сейчас происходит в мире, вы предпочитаете обсуждать это дерьмо… В конце концов, вы говорите о несовершеннолетнем. Меня не волнует, что он знаменитость, это нужно прекратить», — написала Саванна в своём «Инстаграме».



Этой записью поделился Леброн и добавил: «Ох, вы все связались не с тем человеком! Удачи. Это не будет милым!»



Напомним, сам 16-летний Бронни Джеймс объяснил лайк под постом 46-летней Ларсы Пиппен тем, что она является одной из лучших подруг его мамы.



Ларса развелась с легендой «Чикаго Буллз» Скотти Пиппеном в 2018 году после 21 года брака. В конце ноября она была замечена в компании 24-летнего защитника «Миннесоты» Малика Бизли.