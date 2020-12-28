Понкрашов: агент будет заниматься зарубежными переходами. Испания, Турция, без разницы

Бронзовый призёр Олимпиады-2012, чемпион Евробаскета-2007 разыгрывающий Антон Понкрашов готов продолжить карьеру в зарубежном чемпионате. В сезоне-2019/2020 он выступал за «Зенит», а сейчас находится в статусе свободного агента.

«Сейчас ситуация с заграницей изменилась. Я поменял агента, который непосредственно будет заниматься зарубежными переходами. Посмотрим, что из этого получится. Заграницу тоже рассматриваю. Ситуация с пандемией немного изменилась. Люди научились немного контролировать — кто-то лучше, кто-то хуже. Касательно баскетбола процесс идёт. Я решил, что почему бы не рассмотреть заграницу? Суперлигу пока не рассматривал, это после Нового года будет. На самом деле непринципиально, в каком европейском чемпионате играть.

Просто это будет крутой шаг в карьере, перезагрузиться и уйти от всего, просто попробовать себя. Для меня это новый опыт. Я никогда не играл за границей, вообще не представляю что это такое. Есть знания, запас английского. Никаких переживаний не вижу. Я не говорю про лигу. Испания, Турция, без разницы. Я просто хочу играть в баскетбол. Внутренне у меня есть желание играть и развиваться. Не важно место", — заявил Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.