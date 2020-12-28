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Си Джей Макколлум намекнул на уход из «Портленда», если клуб выменяет Джеймса Хардена

Си Джей Макколлум намекнул на уход из «Портленда», если клуб выменяет Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум намекнул, что может уйти из клуба в случае обмена из «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена.

«Что я думал о подобном развитии событий? Что я играю на той же позиции, что и Джеймс. Если „Блэйзерс“ решат выменять Хардена, то кто уйдёт взамен?» — приводит слова Макколлума Pickandroll.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. «Портленд» — одно из предпочитаемых мест продолжения карьеры Джеймса.

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