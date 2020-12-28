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Ник Янг определился с местом продолжения карьеры

Ник Янг определился с местом продолжения карьеры
Баскетбол / НБА 0
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Экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» и чемпион НБА 2018 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Ник Янг подписал контракт с китайским клубом «Чжэцзян Лайонс». Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

Ник Янг не выступал в НБА с декабря 2018 года, когда он 20 дней провёл в составе «Денвер Наггетс». За это время Янг провёл за «Наггетс» 4 матча, в среднем набирая 2,3 очка и совершая 0,5 передачи.

Последний полноценный сезон в НБА Янг провёл в составе «Голден Стэйт Уорриорз», завоевав с калифорнийской командой титул чемпиона. В регулярном чемпионате сезона-2017/2018 Янг принял участие в 80 матчах, набирая в них 7,3 очка, собирая 1,6 подбора и 0,5 результативной передачи в среднем.

За годы карьеры в НБА Янг также защищал цвета «Вашингтон Уизардс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Филадельфии Сиксерс». Всего за 11 сезонов в регулярных чемпионатах он принял участие в 716 матчах, набирая в них 11,4 очка, собирая 2,0 подбора и совершая 1,0 передачи в среднем.

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