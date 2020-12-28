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Гомельский: сегодня США могут выставить 30, а то и 35 команд, способных выиграть ОИ или ЧМ

Гомельский: сегодня США могут выставить 30, а то и 35 команд, способных выиграть ОИ или ЧМ
Баскетбол / Сборная России 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о разнице в развитии баскетбола в США и в остальном мире.

«На сегодняшний день американцы могут выставить 30, а то и 35 команд, способных выиграть ОИ или ЧМ. Разрыв не уменьшается, а то и медленно растёт», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

США в последний раз выигрывали чемпионат мира в 2014 году, обыграв в финале сборную Сербии. На чемпионате мира в Китае в 2019 году сборная США проиграла команде Франции на четвертьфинальной стадии турнира, прервав тем самым серию из двух выигранных титулов чемпионов мира подряд.

Следующий чемпионат мира состоится в 2023 году сразу в трёх странах — Филиппинах, Японии и Индонезии.

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