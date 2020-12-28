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«Нижний Новгород» обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ

«Нижний Новгород» обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Единой лиге ВТБ завершился очередной матч регулярного чемпионата. «Нижний Новгород» на домашней арене принимал таллинский «Калев».

Хозяева паркета с ходу захватили инициативу и после первой четверти вели с преимуществом в 7 очков — 24:17. К большому перерыву «Калеву» удалось сократить отставание и выйти вперёд — после второй четверти счёт на табло был 45:44 в пользу гостей. В третьем игровом отрезке нижегородцы сумели прибавить и оторвались от соперника на 12 очков — 71:59. В заключительной десятиминутке «Калеву» отыграться уже не удалось. Победа «Нижнего Новгорода» — 95:85.

Самым результативным в составе победителей стал Иван Стребков, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 передач. В составе гостей 31 очко набрал Маркус Кин.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
28 декабря 2020, понедельник. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
95 : 85
Калев
Таллин, Эстония
Нижний Новгород: Стребков - 12, Астапкович - 6, Петрасек - 4, Гаврилович - 3, Ганькевич - 1, Бабурин, Герасимов, Гонтарь, Комолов, Платонов, Чадов, Шеферд
Калев: Ёэсаар, Дорбек, Каск, Кауфманис, Кемп, Кин, Курбас, Нургер, Сунелик
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