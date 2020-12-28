«Нижний Новгород» обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ

В Единой лиге ВТБ завершился очередной матч регулярного чемпионата. «Нижний Новгород» на домашней арене принимал таллинский «Калев».



Хозяева паркета с ходу захватили инициативу и после первой четверти вели с преимуществом в 7 очков — 24:17. К большому перерыву «Калеву» удалось сократить отставание и выйти вперёд — после второй четверти счёт на табло был 45:44 в пользу гостей. В третьем игровом отрезке нижегородцы сумели прибавить и оторвались от соперника на 12 очков — 71:59. В заключительной десятиминутке «Калеву» отыграться уже не удалось. Победа «Нижнего Новгорода» — 95:85.



Самым результативным в составе победителей стал Иван Стребков, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 передач. В составе гостей 31 очко набрал Маркус Кин.