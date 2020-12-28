НБА наказала Дэрила Мори за тамперинг в отношении Джеймса Хардена

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии Севенти Сиксерс» Дэрил Мори оштрафован НБА на $ 50 тыс. за нарушение правила — тамперинг, сообщает Hoops Rumors.



Причиной штрафа стало сообщение Мори в «Твиттере» по поводу защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена. Запись, намекающая на возможный обмен Хардена из «Хьюстона» в «Филадельфию», была опубликована Мори 20 декабря и почти сразу удалена. Мори решил напомнить о том, что год назад Харден стал рекордсменом франшизы «Рокетс» по передачам, превзойдя Кэлвина Мерфи.

Мори заявил НБА, что твит был непреднамеренным постом из автоматизированного приложения, но всё равно вынужден понести ответственность. «Филадельфия» является одним из главных претендентов на обмен Хардена, что сыграло весомую роль в решении НБА.