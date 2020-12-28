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Украинский чемпион НБА назвал Россию тоталитарной страной

Украинский чемпион НБА назвал Россию тоталитарной страной
Баскетбол / НБА 0
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Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Станислав Медведенко поделился мнением о моделях подходов государств к развитию спорта.

«В первую очередь, нам нужно признать, что гибридно-постсоветская система спорта –​​ неэффективная, коррумпированная и не имеет в основе важной для развития общества цели. Да и вообще тормозит развитие.

Есть 4 основных подхода государств к моделям спорта.

1) Спорт вообще не попадает под управление центральной власти. Пример – США (полностью капиталистический).

2) Спорт – часть гуманитарной политики вместе с международными успехами. Пример – Великобритания (двойной подход).

3) Спорт – часть социальной политики. Пример – Финляндия (основным является здоровье и рекреация).

4) Спорт – национальная идентичность, где победы прежде всего. Пример Россия (тоталитарные страны)», — приводит слова Медведенко Tribuna.ua.

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