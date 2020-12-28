Украинский чемпион НБА назвал Россию тоталитарной страной

Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Станислав Медведенко поделился мнением о моделях подходов государств к развитию спорта.
«В первую очередь, нам нужно признать, что гибридно-постсоветская система спорта – неэффективная, коррумпированная и не имеет в основе важной для развития общества цели. Да и вообще тормозит развитие.
Есть 4 основных подхода государств к моделям спорта.
1) Спорт вообще не попадает под управление центральной власти. Пример – США (полностью капиталистический).
2) Спорт – часть гуманитарной политики вместе с международными успехами. Пример – Великобритания (двойной подход).
3) Спорт – часть социальной политики. Пример – Финляндия (основным является здоровье и рекреация).
4) Спорт – национальная идентичность, где победы прежде всего. Пример Россия (тоталитарные страны)», — приводит слова Медведенко Tribuna.ua.
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