Украинский чемпион НБА назвал Россию тоталитарной страной

Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Станислав Медведенко поделился мнением о моделях подходов государств к развитию спорта.



«В первую очередь, нам нужно признать, что гибридно-постсоветская система спорта –​​ неэффективная, коррумпированная и не имеет в основе важной для развития общества цели. Да и вообще тормозит развитие.



Есть 4 основных подхода государств к моделям спорта.



1) Спорт вообще не попадает под управление центральной власти. Пример – США (полностью капиталистический).



2) Спорт – часть гуманитарной политики вместе с международными успехами. Пример – Великобритания (двойной подход).



3) Спорт – часть социальной политики. Пример – Финляндия (основным является здоровье и рекреация).



4) Спорт – национальная идентичность, где победы прежде всего. Пример Россия (тоталитарные страны)», — приводит слова Медведенко Tribuna.ua.