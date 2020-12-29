Джа Морант получил жуткую травму и покинул площадку на кресле-каталке
Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант не смог завершить матч регулярного чемпионата НБА против «Бруклин Нетс» (111:116 ОТ) из-за травмы левого голеностопного сустава.
Серьезность травмы не была известна сразу, но Морант прыгал от сильной боли после того, как приземлился на ногу Тимоти Луваву-Кабарро при попытке помешать совершить бросок. Рентген не выявил перелом. Команда будет ждать результатов МРТ во вторник.
Моранта увезли в раздевалку на инвалидной коляске. Он вернулся на скамейку запасных во второй половине в специальном ботинке. Таюс Джонс займет место в стартовом составе «Мемфиса», если Морант вылетел из строя надолго.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Мемфис Гриззли».
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