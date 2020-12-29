«Лейкерс» дома проиграли «Портленду», «Хьюстон» уступил «Денверу»

«Лос-Анджелес Лейкерс» на арене «Стэйплс-центр» уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 107:115.

В составе «Портленда» лучшими на площадке были Дэмьен Лиллард (31 очко), Гарри Трент (28 очков) и Си Джей Макколлум (20 очков и 11 передач). В составе «Лейкерс» самыми результативными стали Леброн Джеймс (29 очков и 9 подборов), Деннис Шрёдер (24 очка) и Кентавиус Колдуэлл-Поуп (14 очков).

«Денвер Наггетс» дома обыграл «Хьюстон Рокетс» – 124:111. В составе победителей лучшими на паркете были Джамал Маррей (21 очко), Николай Йокич (19 очков, 12 подборов и 18 передач) и Пол Миллсэп (19 очков). У «Рокетс» самыми заметными были Джеймс Харден (34 очка и 8 передач), Кристиан Вуд (23 очка) и Дэвид Нваба (14 очков).