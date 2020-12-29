«Милуоки» потерял игрока ротации из-за перелома носа
Пресс-служба «Милуоки Бакс» сообщила, что у новичка команды Торри Крэйга диагностирован перелом носа. Форвард не примет участия в ближайшем матче с «Майами Хит» 30 декабря, пишет Yahoo Sports.
Крэйг получил травму в четвёртой четверти матча с «Нью-Йорк Никс» (110:130). Перелом был обнаружен после того, как форварду сделали компьютерную томографию, и он прошел дополнительное обследование. В матче с «Никс» Торри провёл на площадке 2 минуты 44 секунды и не набрал ни одного очка, отдав при этом две передачи.
«Милуоки Бакс» подписал контракт с Крэйгом в конце ноября. Предыдущие три сезона форвард провёл в составе «Денвер Наггетс». В прошлом сезоне Торри набирал 5,4 очка, 3,3 подбора за 18,5 минуты в среднем за матч.
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