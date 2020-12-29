Главный тренер схватил за волосы и ударил игрока в чемпионате Италии

Главный тренер итальянского «Пезаро» Ясмин Репеша во время матча Серии А с клубом «Триест» был крайне раздосадован действиями 20-летнего эстонского форварда Хенри Дрелла. Специалист, чтобы донести до игрока своё недовольство, даже прибегнул к рукоприкладству.
После одного из эпизодов Репеша схватил Дрелла за волосы, а затем ударил ладонью по спине. Видео этого момента опубликовал на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эмилиано Карчия.
Права на видео принадлежат FIP. Видео можно посмотреть в "твиттере" Эмилиано Карчии.
20-летний эстонский форвард проводит за «Пезаро» второй сезон.
Репеша, помимо тренерской деятельности в клубах, дважды возглавлял национальную команду Хорватии по баскетболу — с 2005 по 2009 и с 2012 по 2014 год. В частности, он возил сборную на три чемпионата Европы, чемпионат мира, был главным тренером на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Там команда дошла до четвертьфинала и заняла шестое место.
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