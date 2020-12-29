Рэджон Рондо рассказал, против кого было сложнее всего защищаться в течение карьеры

Двукратный чемпион НБА, защитник «Атланта Хоукс» Рэджон Рондо отвечая на вопрос, против какого разыгрывающего ему было тяжелее всего защищаться, назвал MVP 2011 года Деррика Роуза.

«Никто не сравнится с праймовым Роузом, с ним приходилось тяжелее всего. Деррик был слишком взрывным на паркете. Определённо, он представлял собой ходячий быстрый отрыв, так оно и было. Даже после всех травм Деррик продолжает делать свою работу, перепрыгивая через всех встречающихся на пути защитников», – сказал Рондо в эфире Showtime Basketball.

В сезоне-2010/2011 Роуз набирал в составе «Чикаго Буллз» 25 очков, 7,7 передачи и 4,1 подбора в среднем за матч, проводя более 37 минут на паркете. Став самым молодым в истории MVP, Деррик пережил несколько тяжёлых травм, которые едва не поставили крест на его карьере.