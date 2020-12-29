Леброн Джеймс уступил Трампу, Обаме и Байдену в рейтинге восхищения в США

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вошёл в рейтинг восхищения среди жителей США, но при этом он уступил действующему президенту США Дональду Трампу, новоизбранному главе государства Джо Байдену, а также экс-президенту Бараку Обаме, сообщает издание Gallup.
Леброн набрал в рейтинге менее 3% голосов. Мужчиной, которой вызывает наибольшее восхищение у граждан США, стал Дональд Трамп — 18%. 15% респондентов ответили, что восхищаются Бараком Обамой, а 6% ответили, что такие чувства у них вызывает Джо Байден. Среди женщин наибольшее восхищение у американцев вызывает Мишель Обама.
Напомним, что Леброн Джеймс является одним из самых активных критиков Дональда Трампа. Последний сдаст свои полномочия уже в январе 2021 года, его преемником станет Джо Байден.
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