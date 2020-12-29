«Химки» проиграли «Олимпиакосу» в Евролиге

В Мытищах в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» принимали «Олимпиакос».

Первая половина встречи прошла в конкурентной борьбе, и немного удачливее были в ней гости — 51:50. В третьей четверти пирейцам удался решающий рывок, после которого команда Барцокаса повела в счёте с преимуществом в 14 очков — 78:64. В заключительном игровом отрезке «Химки» не сумели переломить ситуацию и в итоге проиграли с разницей в 17 очков со счётом 88:105.

Лучшим в составе победителей стал Костас Слукас, набравший 25 очков. 19 очков в активе Саши Везенкова. В шаге от дабл-дабла в составе «Химок» остановился Алексей Швед, собравший коллекцию из 22 очков и 9 передач. 17 очков в активе Егора Вяльцева.