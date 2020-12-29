Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Химки» проиграли «Олимпиакосу» в Евролиге

«Химки» проиграли «Олимпиакосу» в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

В Мытищах в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» принимали «Олимпиакос».

Первая половина встречи прошла в конкурентной борьбе, и немного удачливее были в ней гости — 51:50. В третьей четверти пирейцам удался решающий рывок, после которого команда Барцокаса повела в счёте с преимуществом в 14 очков — 78:64. В заключительном игровом отрезке «Химки» не сумели переломить ситуацию и в итоге проиграли с разницей в 17 очков со счётом 88:105.

Лучшим в составе победителей стал Костас Слукас, набравший 25 очков. 19 очков в активе Саши Везенкова. В шаге от дабл-дабла в составе «Химок» остановился Алексей Швед, собравший коллекцию из 22 очков и 9 передач. 17 очков в активе Егора Вяльцева.

Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
29 декабря 2020, вторник. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
88 : 105
Олимпиакос
Пирей, Греция
Химки: Швед - 22, Вяльцев - 17, Микки - 17, Букер - 10, Макколум - 6, Моня - 6, Зайцев - 4, Дайр. Бертанс - 3, Йович - 3, Воронов, Карасёв
Олимпиакос: Слукас - 25, Везенков - 19, Эллис - 15, Харрисон - 12, Мартин - 11, Спанулис - 9, Принтезис - 6, Дженкинс - 3, Харалампопулос - 3, Маккиссик - 2, Жан-Шарль, Ларенцакис
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020