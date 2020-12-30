«Реал» вырвал победу, «Валенсия» оступилась

Состоялись три матча 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Анадолу Эфес» дома проиграл «Реалу» — 65:73 (20:13, 17:18, 14:21, 14:21) У «Эфеса» лучшую результативность показали Василие Мицич (16 очков), Родриг Бобуа (9 очков) и Брайант Данстон (9 очков, 7 подборов). В составе «Реала» отличились Фабьен Козер (15 очков), Трэй Томпкинс (13 очков), Николас Лапровиттола (10 очков, 6 передач) и Руди Фернандес (9 очков).
«Альба» уступила «Жальгирису» — 71:74 (14:12, 23:19, 11:23, 23:20). У «Альбы» лучшими стали Симоне Фонтеккьо (14 очков), Люк Сикма (11 очков), Нильс Гиффи (11 очков, 7 подборов) и Тим Шнайдер (11 очков). В составе «Жальгириса» отметились Найджел Хэйс (18 очков), Жоффри Ловернь (16 очков, 7 подборов) и Марюс Григонис (12 очков).
«Баскония» обыграла «Валенсию» — 71:70 (17:30, 22:17, 16:11, 16:12). У «Басконии» лучшии были Ачилле Полонара (18 очков, 7 подборов, 4 блок-шота), Рокас Гедрайтис (14 очков), Лука Вильдоса (11 очков), Алек Питерс (11 очков), Пьеррия Хенри (9 очков, 6 передач). У «Валенсии» выделились Никола Калинич (16 очков), Фернандо Сан-Эметерио (11 очков), Клемен Препелич (10 очков), Деррик Уильямс (9 очков).
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