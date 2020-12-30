Игроки «Олимпиакоса» смеялись, Швед изображал фигуры в полёте. Лучшие фото

Вчера, 29 декабря, в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» дома проиграли «Олимпиакосу» (88:105).
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал проигрыш команды.
«Сегодня у нас было много проблем, потому что состав команды не был полным. У нас была короткая ротация, потому что мы имели лишь троих игроков на позициях третьего и четвёртого номеров. По этой причине мы проиграли подбор и ряд игроков получили по пять фолов, вследствие чего у нас возникли проблемы с габаритами. В итоге такой результат. Нам ничего не остаётся, кроме как работать и верить в то, что мы делаем. Надо жёстко работать, другого пути не вижу», — приводит слова литовского специалиста официальный сайт «Химок».
Для «Химок» это поражение стало девятым подряд в Евролиге. 8 января российская команда сыграет с «Жальгирисом» на выезде.
Лучшие кадры с матча «Химки» — «Олимпиакос» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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