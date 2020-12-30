Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Милуоки» разгромил «Майами», набрав 144 очка и установив рекорд по трёхочковым

«Милуоки» разгромил «Майами», набрав 144 очка и установив рекорд по трёхочковым
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

«Милуоки Бакс» в гостевом матче на «Американ Эйрлайнс-арене» разгромил «Майами Хит» со счётом 144:97, установив новый рекорд НБА по реализованным трёхочковым броскам.

Самыми результативными в составе победителей стали Крис Миддлтон (25 очков), Джру Холидэй (24 очка и 7 передач) и Донте Дивиченцо (17 очков). У Янниса Адетокунбо 9 очков, 6 подборов и 6 передач. В составе «Майами» самыми заметными на паркете были Тайлер Хироу (23 очка), Эйвери Брэдли (14 очков) и Эдрис Адебайо (12 очков).

За игру «Милуоки» реализовали 29 трёхочковых бросков, что стало новым рекордом НБА.

Ранее в рамках игрового «Голден Стэйт Уорриорз» победил «Детройт Пистонс» (116:106), «Кливленд Кавальерс» дома проиграл «Нью-Йорк Никс» (86:95), «Бостон Селтикс» на выезде победил «Индиану Пэйсерс» (116:111), «Чикаго Буллз» обыграл «Вашингтон Уизардс» (115:107), а «Филадельфия Сиксерс» оказался сильнее «Торонто Рэпторс» (100:93).

Кроме того, в НБА проходят ещё четыре матча: «Оклахома-Сити Тандер» – «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Клипперс» – «Миннесота Тимбервулвз», «Сакраменто Кингз» – «Денвер Наггетс» и «Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс».

НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2020, среда. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
97 : 144
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Хироу - 23, Нанн - 15, Брэдли - 14, Адебайо - 12, Ачиува - 10, Страс - 7, Олиник - 5, Робинсон - 4, Окпала - 3, Горан Драгич - 2, Сильва - 2, Батлер, Винсент, Игуодала, Леонард, Харклесс, Хаслем
Милуоки Бакс: Миддлтон - 25, Холидэй - 24, Дивинченцо - 17, Лопес - 14, Форбс - 12, Портис - 11, Огастин - 10, Адетокунбо - 9, Нвора - 8, Адетокунбо - 5, Коннотон - 3, Меррилл - 3, Уилсон - 3, Адамс, Дьяките, Крэйг
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020