«Милуоки» разгромил «Майами», набрав 144 очка и установив рекорд по трёхочковым

«Милуоки Бакс» в гостевом матче на «Американ Эйрлайнс-арене» разгромил «Майами Хит» со счётом 144:97, установив новый рекорд НБА по реализованным трёхочковым броскам.
Самыми результативными в составе победителей стали Крис Миддлтон (25 очков), Джру Холидэй (24 очка и 7 передач) и Донте Дивиченцо (17 очков). У Янниса Адетокунбо 9 очков, 6 подборов и 6 передач. В составе «Майами» самыми заметными на паркете были Тайлер Хироу (23 очка), Эйвери Брэдли (14 очков) и Эдрис Адебайо (12 очков).
За игру «Милуоки» реализовали 29 трёхочковых бросков, что стало новым рекордом НБА.
Ранее в рамках игрового «Голден Стэйт Уорриорз» победил «Детройт Пистонс» (116:106), «Кливленд Кавальерс» дома проиграл «Нью-Йорк Никс» (86:95), «Бостон Селтикс» на выезде победил «Индиану Пэйсерс» (116:111), «Чикаго Буллз» обыграл «Вашингтон Уизардс» (115:107), а «Филадельфия Сиксерс» оказался сильнее «Торонто Рэпторс» (100:93).
Кроме того, в НБА проходят ещё четыре матча: «Оклахома-Сити Тандер» – «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Клипперс» – «Миннесота Тимбервулвз», «Сакраменто Кингз» – «Денвер Наггетс» и «Финикс Санз» – «Нью-Орлеан Пеликанс».
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