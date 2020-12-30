«Клипперс» без Кавая Леонарда разгромили «Миннесоту»

«Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 124:101. В составе хозяев отсутствовал Кавай Леонард.
В составе «Клипперс» лучшими на площадке были Лу Уильямс (20 очков), Пол Джордж (18 очков и 6 подборов) и Серж Ибака (16 очков и 8 подборов). У «Миннесоты» самыми результативными стали ДиАнджело Рассел (22 очка), Малик Бисли (19 очков) и Рики Рубио (17 очков и 5 передач).
Также в рамках игрового дня «Оклахома-Сити Тандер» проиграл «Орландо Мэджик» (107:118), «Сакраменто Кингз» победил «Денвер Наггетс» (125:115), а «Финикс Санз» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (111:86).
Ранее «Милуоки Бакс» разгромил «Майами Хит» (144:97), «Голден Стэйт Уорриорз» победил «Детройт Пистонс» (116:106), «Кливленд Кавальерс» дома проиграл «Нью-Йорк Никс» (86:95), «Бостон Селтикс» на выезде победил «Индиану Пэйсерс» (116:111), «Чикаго Буллз» обыграл «Вашингтон Уизардс» (115:107), а «Филадельфия Сиксерс» оказался сильнее «Торонто Рэпторс» (100:93).
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