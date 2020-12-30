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«Клипперс» без Кавая Леонарда разгромили «Миннесоту»

«Клипперс» без Кавая Леонарда разгромили «Миннесоту»
Баскетбол / НБА 0
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«Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 124:101. В составе хозяев отсутствовал Кавай Леонард.

В составе «Клипперс» лучшими на площадке были Лу Уильямс (20 очков), Пол Джордж (18 очков и 6 подборов) и Серж Ибака (16 очков и 8 подборов). У «Миннесоты» самыми результативными стали ДиАнджело Рассел (22 очка), Малик Бисли (19 очков) и Рики Рубио (17 очков и 5 передач).

Также в рамках игрового дня «Оклахома-Сити Тандер» проиграл «Орландо Мэджик» (107:118), «Сакраменто Кингз» победил «Денвер Наггетс» (125:115), а «Финикс Санз» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (111:86).

Ранее «Милуоки Бакс» разгромил «Майами Хит» (144:97), «Голден Стэйт Уорриорз» победил «Детройт Пистонс» (116:106), «Кливленд Кавальерс» дома проиграл «Нью-Йорк Никс» (86:95), «Бостон Селтикс» на выезде победил «Индиану Пэйсерс» (116:111), «Чикаго Буллз» обыграл «Вашингтон Уизардс» (115:107), а «Филадельфия Сиксерс» оказался сильнее «Торонто Рэпторс» (100:93).

НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2020, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 101
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 20, Джордж - 18, Ибака - 16, Кеннард - 15, Беверли - 12, Зубац - 12, Джексон - 11, Батюм - 7, Коффи - 5, Мэнн - 4, Отуру - 4, Кабенгеле, Леонард, Моррис, Паттерсон, Скрабб
Миннесота Тимбервулвз: Расселл - 22, Бисли - 19, Рубио - 17, Эдвардс - 12, Рид - 11, Вандербилт - 9, Лейман - 4, Макдэниелс - 3, Маклафлин - 2, Эрнангомес - 2, Дэвис, Калвер, Ноуэлл, Окоги, Таунс, Хагенс
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