Расселл Уэстбрук покорил уникальный рекорд Оскара Робертсона 59-летней давности

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» оформил третий подряд трипл-дабл за свою новую команду и стал первым игроком после Оскара Робертсона (1961 год), которому удалось сделать это в первых трёх встречах сезона.
Бывший MVP лиги набрал 21 очко, 15 подборов и 11 передач во встрече с «Чикаго», однако это не помогло его команде, она уступила со счётом 107:115. Самым результативным в составе «Вашингтона» стал Брэдли Бил, набравший 29 очков. У «Чикаго» — Зак Лавин (23).
«Уизардс» потерпели четвёртое поражение подряд, уступив во всех стартовых матчах сезона. Команда дважды проиграла «Орландо Мэджик» и один раз – «Филадельфии Сиксерс». Уэстбрук пропустил один из матчей с «Орландо».
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Вашингтон Уизардс».
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