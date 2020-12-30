Владимир Гомельский оценил перспективы «Голден Стэйт» в сезоне НБА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение, что «Голден Стэйт Уорриорз» нет шансов в борьбе за титул НБА в нынешнем сезоне.
«Явно недоукомплектованная команда. Без Томпсона и звёздного «большого» — делать нечего», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, Клэй Томпсон восстанавливается после травмы ахилла, которую он получил в ноябре во время тренировки. Пятикратный участник Матча звёзд НБА, по прогнозам врачей, полностью выздоровеет и не будет иметь никаких игровых ограничений из-за повреждения, но полностью пропустит нынешний сезон.
«Голден Стэйт» в первых четырёх матчах сезона потерпел два поражения, уступив «Бруклин Нетс» (99:125) и «Милуоки Бакс» (99:138), а затем добыл две победы, одолев «Чикаго Буллз» (129:128) и «Детройт Пистонс» (116:106).
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