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Владимир Гомельский оценил перспективы «Голден Стэйт» в сезоне НБА

Владимир Гомельский оценил перспективы «Голден Стэйт» в сезоне НБА
Баскетбол / НБА 0
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение, что «Голден Стэйт Уорриорз» нет шансов в борьбе за титул НБА в нынешнем сезоне.

«Явно недоукомплектованная команда. Без Томпсона и звёздного «большого» — делать нечего», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, Клэй Томпсон восстанавливается после травмы ахилла, которую он получил в ноябре во время тренировки. Пятикратный участник Матча звёзд НБА, по прогнозам врачей, полностью выздоровеет и не будет иметь никаких игровых ограничений из-за повреждения, но полностью пропустит нынешний сезон.

«Голден Стэйт» в первых четырёх матчах сезона потерпел два поражения, уступив «Бруклин Нетс» (99:125) и «Милуоки Бакс» (99:138), а затем добыл две победы, одолев «Чикаго Буллз» (129:128) и «Детройт Пистонс» (116:106).

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