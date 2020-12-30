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Уэстбрук отреагировал на 4 подряд проигрыша «Уизардс», в которых он оформил 3 трипл-дабла

Уэстбрук отреагировал на 4 подряд проигрыша «Уизардс», в которых он оформил 3 трипл-дабла
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук после четвёртого поражения своего клуба подряд, поделился в «Инстаграме» командным снимком и оставил послание партнёрам.

«В конечном итоге человек познаётся не по тому, как он действует в моменты комфорта и удобства, а по тому, как справляется с невзгодами и испытаниями», — написал Уэстбрук.

Уэстбрук в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» оформил третий подряд трипл-дабл за свою новую команду. Это не помогло «Вашингтону», который уступил со счётом 107:115. «Уизардс» потерпели четвёртое поражение подряд. Ранее команда дважды проиграла «Орландо Мэджик» и один раз – «Филадельфии Сиксерс». Уэстбрук пропустил один из матчей с «Орландо».

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