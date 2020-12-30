Экс-одноклубник откровенно высказался о Майкле Джордане

Четырёхкратный чемпион НБА и бывший игрок «Детройт Пистонс» Джон Салли вспомнил времена, когда он выступал в «Чикаго Буллз» вместе с легендарным Майклом Джорданом.



«Никто не знает, под каким давлением находился Майкл Джордан. Потому что в основном все восхищались тем, что он творил на площадке. Восклицали: «Ах!» Но они не знали, какое давление он испытывает.



Он пытался одновременно быть семьянином, работать со СМИ, спасать НБА от разрушения, превращая её в мировой бизнес. Этот процесс уже шёл, но Майкл сделал лигу такой, какая она есть. Когда вы мессия, никто не знает, какой груз ответственности лежит на вас. Мессия должен спасти всех.

Люди говорят о том, что Майкл постоянно был напряжён. Конечно. Потому что баскетбольная площадка и тренировочный зал — это единственные места, где он мог выпустить эту энергию. Джордан ничего не знал о йоге, дыхательной гимнастике, боевых искусствах. Всё, что его беспокоило, вырывалось изнутри в игре», — приводит слова Салли Essentially Sports.