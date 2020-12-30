«Химки» не планируют изменений в тренерском составе

«Химки» на данный момент не планируют изменений в тренерском штабе, сообщил президент подмосковного клуба Дмитрий Голубков. Команда одержала всего 2 победы в 17 матчах регулярного чемпионата Евролиги, в Единой лиге ВТБ – 4 в 9 встречах.



«Много вопросов и к тренерам, и к игрокам. У нас нет никого идеального. Сейчас стоит задача подсобрать силы, головы, и вылезти из этой ямы. Мы поменяли две трети тренерского штаба, пока останемся в таком составе. Махать шашками можно всегда, и вы знаете, что мы это часто делали раньше. Сейчас надо ещё раз взвесить все возможности.

Ситуация ужасная, сезон очень-очень плохой. Для всех он неожиданно ужасный, я бы сказал. Таких результатов ничто не предвещало, никто такого не ждал, конечно. Сейчас мы пытаемся точечно корректировать ситуацию, но понятно, что многие моменты запущены, и всё зашло уже довольно далеко.



Задача в том, чтобы команда вспомнила, что главное для неё – это спорт, победы, игра на максимальных возможностях. Только играя на максимальных возможностях, можно добиться результата, а шалтай-болтай здесь не проканывает», — приводит слова Голубкова «Р-Спорт».