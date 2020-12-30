Чарльз Баркли назвал 3 самые сенсационные команды старта сезона НБА
Эксперт НБА Чарльз Баркли назвал команды лиги, которые смогли приятно удивить на старте сезона.
«Только три команды стали сюрпризом старта сезона. „Финикс“? Когда вы приглашаете в команду Криса Пола, вы ждёте гораздо большего. Но никто точно не ожидал, что „Кливленд“, „Орландо“ и „Атланта“ начнут сезон без поражений. Когда к Букеру и Эйтону присоединяется такой великий лидер, как Крис Пол, а потом вы приглашаете Джея Краудера, команда наверняка должна выходить в плей-офф», — приводит слова Баркли Essentially Sports.
«Финикс» в первых четырёх матчах регулярного чемпионата НБА сезона-2020/2021 одержал три победы и потерпел одно поражение, проиграв 27 декабря «Сакраменто Кингз». Правда, уже 28 декабря «Финикс» взял реванш за это поражение.
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