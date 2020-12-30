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Чарльз Баркли назвал 3 самые сенсационные команды старта сезона НБА

Чарльз Баркли назвал 3 самые сенсационные команды старта сезона НБА
Баскетбол / НБА 0

Эксперт НБА Чарльз Баркли назвал команды лиги, которые смогли приятно удивить на старте сезона.

«Только три команды стали сюрпризом старта сезона. „Финикс“? Когда вы приглашаете в команду Криса Пола, вы ждёте гораздо большего. Но никто точно не ожидал, что „Кливленд“, „Орландо“ и „Атланта“ начнут сезон без поражений. Когда к Букеру и Эйтону присоединяется такой великий лидер, как Крис Пол, а потом вы приглашаете Джея Краудера, команда наверняка должна выходить в плей-офф», — приводит слова Баркли Essentially Sports.

«Финикс» в первых четырёх матчах регулярного чемпионата НБА сезона-2020/2021 одержал три победы и потерпел одно поражение, проиграв 27 декабря «Сакраменто Кингз». Правда, уже 28 декабря «Финикс» взял реванш за это поражение.

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