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Марк Кьюбан объяснил, почему Лука Дончич набрал лишний вес

Марк Кьюбан объяснил, почему Лука Дончич набрал лишний вес
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан объяснил, почему лидер команды Лука Дончич набрал в весе. По словам Кьюбана, причиной стало отсутствие матчей национальной сборной в межсезонье.

«Кьюбан сообщил во вторник, что Дончич и «Даллас» ожидают, что их 21-летний участник Матча звёзд проведёт часть межсезонья, выступая за сборную Словении. Они думали, что тренировки помогут ему вернуться в отличной форме к тренировочному лагерю в Далласе в декабре.

Но из-за пандемии коронавируса матчи национальной сборной не проводились, из-за чего Дончич и несколько других игроков НБА не из США «отстали» от графика. В итоге, как говорит Дончич, он прибыл в тренировочный лагерь не в самой лучшей форме. Нельзя выполнить подобную работу очень быстро», — сообщает Dallas Morning News.

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