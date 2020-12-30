Эксперт: у «Лейкерс» вскрылась проблема, которая сошла им с рук в прошлом сезоне

Известный телеведущий Скип Бэйлесс считает, что у «Лос-Анджелес Лейкерс» снова проявляются проблемы в игре с командами, которые серьёзно подходят к защите.



«Эта команда не так хороша, как в прошлом году. Возьмём, к примеру, Энтони Дэвиса. Он решил стать самым ценным игроком этой лиги в этом году. В четвёртой четверти он забил один бросок с игры, не добрался до линии штрафных и набрал всего два очка. Работает ли это? Более того, мы возвращаемся к проблеме, которая возникла в прошлом году, и это сошло «Лейкерс» с рук, потому что соперники сделали недостаточно. Речь о том, что Леброн Джеймс является бесполезным в клатче. Я вообще не вижу клатчеров в этой команде», — приводит слова Скипа Бэйлесса Essentially Sports.



Напомним, «Портленд Трэйл Блэйзерс» уступал после трёх четвертей в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс», но всё же одержал победу со счётом 115:107.