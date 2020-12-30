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«Майами» потерял Джимми Батлера, «Портленд» — Зака Коллинза

«Майами» потерял Джимми Батлера, «Портленд» — Зака Коллинза
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер не сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс», который состоится 30 декабря, сообщает инсайдер Марк Стейн. Причиной этого стала травма лодыжки. Батлер пропустил и первую встречу с «Милуоки», которая состоялась 28 декабря. Игру получил травму в стартовом матче сезона с «Орландо Мэджик».

Не обошлось без потерь и у «Портленд Трэйл Блэйзерс» — центрового Закак Коллинза ожидает операция на левой лодыжке. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания. У игрока диагностирован стрессовый перелом лодыжки. Коллинз выбыл на неопределенный срок. Коллинз ещё не принимал участие в матчах в нынешнем сезоне. Он перенёс операцию голеностопе, ожидалось, что он сможет вернуться в строй в январе.

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