«Бавария» обыграла «Барселону» в последнем матче года

«Фенербахче» в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги разгромил АСВЕЛ — 81:59 (15:19, 23:13, 21:10, 22:17). В составе победителей лучшими стали Марко Гудурич (16 очков), Ян Веселы (16 очков), Нандо Де Коло (12 очков) и Мелих Махмутоглу (12 очков). У АСВЕЛа двузначную результативность покорили Дэвид Лайти (11 очков) и Норрис Коул (10 очков).

«Црвена Звезда» в первом матче под руководством нового главного тренера Деяна Радонича обыграла «Панатинаикос» — 74:71 (22:15, 26:22, 9:9, 17:25). В составе «Црвены Звезды» выделились Кори Уолден (17 очков) и Хоакин Колом (13 очков). У «Панатинаикоса» лучшую результативность показали Яннис Папапетру (20 очков) и Неманья Недович (16 очков).

«Бавария» победила «Барселону» — 90:77 (22:26, 21:19, 27:10, 20:22). В составе победителей отметились Уэйд Болдуин (29 очков, 6 передач) и Пауль Ципзер (16 очков). У «Барселоны» лучшими были Алекс Абринес (16 очков) и Кори Хиггинс (12 очков), Роландс Смитс, Артём Пустовой и Адам Ханга набрали по 10 очков каждый, Ник Калатес (9 очков, 8 передач) немного не дотянул до дабл-дабла. Тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич не сыграл в Мюнхене по неназванным причинам.

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