ЦСКА обыграл «Милан» и установил исторический рекорд по серии побед в Евролиге

В Милане завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Милан» принимал ЦСКА. Встреча прошла в конкурентной и напряжённой борьбе.
Первая четверть не выявила победителя — игровой отрезок завершился со счётом 17:17. Во второй десятиминутке ЦСКА немного прибавил, выйдя вперёд на шесть очков — 22:16. Третью десятиминутку «Милан» завершил со счётом 25:20 в свою пользу, сократив отставание до одного очка перед заключительной четвертью. В заключительном игровом отрезке баскетболисты ЦСКА были близки к победе, но Кайл Хайнс промахнулся с линии штрафной, что не позволило «армейцам» оформить победу в основное время. Встреча перешла в овертайм со счётом 80:80. В овертайме сильнее оказались баскетболисты ЦСКА — 11:7 в пятиминутке и 91:87 в матче.
Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов. Никола Милутинов оформил дабл-дабл из 17 очков и 19 подборов. Ещё один дабл-дабл оформил Йоханнес Фойгтман — 13 очков и 12 подбороа. В составе «Милана» 21 очко на счету Зака Ледея.
Победа над «Миланом» стала для ЦСКА 12-й подряд в Евролиге, что является историческим рекордом клуба.
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