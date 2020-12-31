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ЦСКА обыграл «Милан» и установил исторический рекорд по серии побед в Евролиге

ЦСКА обыграл «Милан» и установил исторический рекорд по серии побед в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

В Милане завершился матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Милан» принимал ЦСКА. Встреча прошла в конкурентной и напряжённой борьбе.

Первая четверть не выявила победителя — игровой отрезок завершился со счётом 17:17. Во второй десятиминутке ЦСКА немного прибавил, выйдя вперёд на шесть очков — 22:16. Третью десятиминутку «Милан» завершил со счётом 25:20 в свою пользу, сократив отставание до одного очка перед заключительной четвертью. В заключительном игровом отрезке баскетболисты ЦСКА были близки к победе, но Кайл Хайнс промахнулся с линии штрафной, что не позволило «армейцам» оформить победу в основное время. Встреча перешла в овертайм со счётом 80:80. В овертайме сильнее оказались баскетболисты ЦСКА — 11:7 в пятиминутке и 91:87 в матче.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов. Никола Милутинов оформил дабл-дабл из 17 очков и 19 подборов. Ещё один дабл-дабл оформил Йоханнес Фойгтман — 13 очков и 12 подбороа. В составе «Милана» 21 очко на счету Зака Ледея.

Победа над «Миланом» стала для ЦСКА 12-й подряд в Евролиге, что является историческим рекордом клуба.

Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
30 декабря 2020, среда. 22:45 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
87 : 91
ОТ
ЦСКА
Москва, Россия
Олимпия Милан: Ледей - 21, Пантер - 17, Дилэйни - 14, Шилдс - 13, Хайнс - 11, Датоме - 4, Родригес - 4, Брукс - 2, Тарчевски - 1, Билига, Ролл, Чинчиарини
ЦСКА: Джеймс - 20, Хэкетт - 19, Милутинов - 17, Фойгтман - 13, Шенгелия - 8, Хиллиард - 7, Стрелниекс - 3, Боломбой - 2, Курбанов - 2, Антонов, Ухов, Хоменко
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