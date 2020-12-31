«Лейкерс» обыграли «Сан-Антонио», «Даллас» потерпел разгром от «Шарлотт»
«Лос-Анджелес Лейкерс» в выездном матче обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 121:107.
В составе победителей лучшими на площадке были Леброн Джеймс (26 очков и 8 передач), Деннис Шрёдер (21 очко) и Энтони Дэвис (20 очков и 8 подборов). У «Спёрс» самыми результативными стали Деджанте Мюррей (29 очков и 7 подборов), Демар Дерозан (23 очка) и Патрик Миллз (12 очков).
Также «Шарлотт Хорнетс» в гостях обыграл «Даллас Маверикс» (118:99). В составе «Хорнетс» лучшим был Ламело Болл, набравший 22 очка и сделавший 8 подборов.
Ранее в рамках игрового дня прошли ещё три матча. «Бруклин Нетс» – «Атланта Хоукс» (145:141), «Бостон Селтикс» – «Мемфис Гриззлиз» (126:107), «Майами Хит» – «Милуоки Бакс» (119:108).
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