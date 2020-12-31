«Клипперс» разгромили «Портленд», Леонард и Джордж набрали 51 очко на двоих

«Лос-Анджелес Клипперс» в «Стэйплс-центре» разгромил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 128:105.

Лучшими на площадке в составе победителей были Кавай Леонард (28 очков и 7 передач), Пол Джордж (23 очка, 10 подборов и 7 передач) и Лу Уильямс (15 очков). У «Портленда» самыми результативными стали Си Джей Макколлум (25 очков), Дэмьен Лиллард (20 очков) и Кармело Энтони (15 очков).

Ранее в рамках игрового дня прошли ещё пять матчей. «Бруклин Нетс» – «Атланта Хоукс» (145:141, Кевин Дюрант оформил дабл-дабл), «Бостон Селтикс» – «Мемфис Гриззлиз» (126:107), «Майами Хит» – «Милуоки Бакс» (119:108), «Даллас Маверикс» – «Шарлотт Хорнетс» (99:118), «Сан-Антонио Спёрс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:121).