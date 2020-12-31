Ламело Болл отметился историческим достижением франшизы «Хорнетс»

В матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» Ламело Болл набрал 22 очка, совершил 8 подборов и отдал 5 передач, выйдя со скамейки запасных, что стало лучшим выступлением для новичка «Шарлотт Хорнетс» со времён Кембы Уокера.



Болл смог показать статистику 15+ очков, 5+ подборов и 5+ передач за игру для новичка в первые с апреля 2012 года, когда это удалось Уокеру. Кроме того, Болл — первый новичок франшизы «Хорнетс», покоривший статистику 20/5/5 при выходе со скамейки запасных после Кендалла Хилла в 1991 году.

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Результативность Ламело помогла «Хорнетс» крупно обыграть в гостях «Маверикс» со счётом 118:99. В составе «Далласа» лучшим стал защитник Тим Хардуэй — младший, который набрал 18 очков. 16 в активе Джейлена Брансона. У Луки Дончича — 12.