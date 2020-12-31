Бекки Хэммон высказалась о том, что стала первой женщиной в роли главного тренера НБА

Ассистент «Сан-Антонио Спёрс» Бекки Хэммон прокомментировала тот факт, что она стала первой женщиной, выступившей в роли главного тренера клуба НБА в официальном матче.
«Я пыталась расставить ребят в нужные места, мотивировать их. Очевидно, что это обучающая ситуация для всех нас, но мне бы очень хотелось выйти туда, чтобы поздравить парней с победой.
Стараюсь не думать о реакции, потому что она может быть ошеломляющей. Мне действительно некогда было размышлять. У меня не было времени посмотреть на свой телефон. Так что я не знаю, что происходит за пределами арены», — приводит слова Хэммон ESPN.
Хэммон взяла на себя управление «Сан-Антонио» в игре с «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:121) после удаления главного тренера «Спёрс» Грега Поповича за два технических фола. Ранее Хэммон руководила командой в «пузыре» во время выставочного матча против «Милуоки Бакс».
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