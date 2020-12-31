Шарунас Ясикявичюс объяснил провал «Барселоны» в матче с «Баварией»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс поделился мнением о матче регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда уступила «Баварии» (77:90).
«Мои поздравления Андреа Тринкьери и «Баварии». В этот вечер они были лучшей командой. Думаю, мы действительно хорошо играли в первой половине, действовали по плану, а затем в третьей четверти полностью потеряли голову. Допустили слишком много фолов. После этого «Бавария» обрела ещё больше уверенности.
Я не смог убедить своих игроков, что Уэйд Болдуин предпочитает играть левой рукой. Сегодня он действовал так раз 200, как мне показалось. И мы позволили ему это, хотя старались подготовиться. Нас очень беспокоило их физическое превосходство на подборах. Нам удалось несколько раз справиться, но в итоге они оказались более атлетичной командой. На самом деле всё решилось в третьей четверти, тогда мы потеряли контроль над игрой», — приводит слова Ясикявичюса официальный сайт Евролиги.
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