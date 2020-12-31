Эксперт: Леброн Джеймс — величайший мастер самопиара в истории. Фальшивый король

Известный эксперт и обозреватель НБА Скип Бэйлесс в день рождения Леброна Джеймса, когда тот покорил двузначную результативность в 1000-м матче подряд, заявил, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» всё равно не сможет по величию превзойти Майкла Джордана.



«Слепые последователи культа Леброна снова взялись за своё дело. Они начали развивать этот тренд, будто Джеймс является более великим игроком в сравнении с Джорданом. Это самое большое заблуждение в истории спорта.

Ещё раз поймите – Леброн имеет результат 4-6 в финалах НБА. Джордан останется единственным, кто победил во всех 6 финалах и 6 раз признавался MVP серии.

Джеймс убедил меня только в том, что он величайший мастер саморекламы в истории спорта. Он самопровозглашённый король, фальшивый. Зато ему удалось доказать множеству слепых последователей, что он лучше Джордана», – сказал Бэйлесс в ролике, который опубликован в его «твиттере».