УНИКС узнал соперников по Топ-16 Еврокубка
Пресс-служба баскетбольного Еврокубка на официальном сайте представила состав групп и полный календарь стадии Топ-16, которая будет сыграна с 12 января по 10 марта 2021 года.
Казанский УНИКС в группе H сразится с испанской «Гран-Канарией», черногорским «Морнаром» и «Андоррой». Первую свою встречу российский клуб проведёт 13 января. Казанцы на выезде сыграют с «Андоррой».
УНИКС на предыдущей стадии занял третье место в группе A:
1. «Ховентуд» — 8-2
2. «Бурк» — 6-4
3. УНИКС — 6-4
4. «Партизан» — 6-4
5. «Бахчешехир» — 2-8
6. «Умана Рейер» — 2-8.
Ранее стало известно, что краснодарский «Локомотив-Кубань» сыграет в группе F Топ-16 Еврокубка с сербским «Партизаном», итальянским «Тренто» и французским «Метрополитаном 92».
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