Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

УНИКС узнал соперников по Топ-16 Еврокубка

УНИКС узнал соперников по Топ-16 Еврокубка
Баскетбол / Еврокубок 0

Пресс-служба баскетбольного Еврокубка на официальном сайте представила состав групп и полный календарь стадии Топ-16, которая будет сыграна с 12 января по 10 марта 2021 года.

Казанский УНИКС в группе H сразится с испанской «Гран-Канарией», черногорским «Морнаром» и «Андоррой». Первую свою встречу российский клуб проведёт 13 января. Казанцы на выезде сыграют с «Андоррой».

УНИКС на предыдущей стадии занял третье место в группе A:
1. «Ховентуд» — 8-2
2. «Бурк» — 6-4
3. УНИКС — 6-4
4. «Партизан» — 6-4
5. «Бахчешехир» — 2-8
6. «Умана Рейер» — 2-8.

Ранее стало известно, что краснодарский «Локомотив-Кубань» сыграет в группе F Топ-16 Еврокубка с сербским «Партизаном», итальянским «Тренто» и французским «Метрополитаном 92».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020