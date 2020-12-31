УНИКС узнал соперников по Топ-16 Еврокубка

Пресс-служба баскетбольного Еврокубка на официальном сайте представила состав групп и полный календарь стадии Топ-16, которая будет сыграна с 12 января по 10 марта 2021 года.

Казанский УНИКС в группе H сразится с испанской «Гран-Канарией», черногорским «Морнаром» и «Андоррой». Первую свою встречу российский клуб проведёт 13 января. Казанцы на выезде сыграют с «Андоррой».



УНИКС на предыдущей стадии занял третье место в группе A:

1. «Ховентуд» — 8-2

2. «Бурк» — 6-4

3. УНИКС — 6-4

4. «Партизан» — 6-4

5. «Бахчешехир» — 2-8

6. «Умана Рейер» — 2-8.

Ранее стало известно, что краснодарский «Локомотив-Кубань» сыграет в группе F Топ-16 Еврокубка с сербским «Партизаном», итальянским «Тренто» и французским «Метрополитаном 92».