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Владимир Гомельский назвал пятёрки лучших игроков и двух лучших тренеров Евролиги

Владимир Гомельский назвал пятёрки лучших игроков и двух лучших тренеров Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский назвал пятёрки лучших игроков и двух лучших тренеров по итогам первого круга Евролиги.

Стартовая пятёрка: Василие Мицич («Анадолу Эфес»), Майк Джеймс (ЦСКА), Шейвон Шилдс («Олимпия Милан»), Никола Миротич («Барселона»), Уолтер Таварес («Реал»).

Запасные игроки: Ник Калатес («Барселона»), Кевин Пангос («Зенит»), Джордан Лойд («Црвена Звезда»), Алексей Швед («Химки»), Уилл Клайберн, Торнике Шенгелия, Никола Милутинов (все — ЦСКА).

Тренеры: Хавьер Паскуаль («Зенит») и Жауме Понсарнау («Валенсия»).

Вчера, 30 декабря, ЦСКА обыграл «Милан» в гостевом матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Эта победа стала для «армейцев» 12-й подряд в Евролиге, что является историческим рекордом клуба.

ЦСКА обыграл «Милан» и установил исторический рекорд клуба по серии побед в Евролиге
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