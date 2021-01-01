«Вашингтон» проиграл 5-й раз кряду с трипл-даблом Уэстбрука, «Хьюстон» добыл первую победу

Завершился игровой день регулярного чемпионата НБА.

«Вашингтон Уизардс» проиграл «Чикаго Буллз» — 130:133 (41:35, 27:36, 32:36, 30:26). У «Вашингтона» Брэдли Бил и Томас Брайант набрали по 28 очков, Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 22 очков, 10 подборов и 11 передач. В составе «Чикаго» лучшими стали Отто Портер (28 очков, 12 подборов), Зак Лавин (22 очка, 7 передач) и Коби Уайт (16 очков, 10 передач). «Уизардс» потерпели пятое поражение подряд на старте чемпионата.

«Хьюстон Рокетс» дома выиграл у «Сакраменто Кингз» — 122:119 (32:33, 31:26, 24:27, 35:33). У победителей лучшими стали Джеймс Харден (33 очка, 8 передач), Джон Уолл (22 очка, 9 передач) и Кристиан Вуд (21 очко, 12 подборов). В составе «Кингз» самыми результативными были Харрисон Барнс (24 очка, 8 подборов), ДеАарон Фокс (22 очка, 6 передач) и Ришон Холмс (22 очка, 13 подборов).

Результаты других матчей

«Индиана Пэйсерс»– «Кливленд Кавальерс» — 119:99 (32:21, 25:30, 31:17, 31:31)

«Орландо Мэджик» – «Филадельфия Сиксерс» — 92:116 (22:38, 18:37, 29:23, 23:18)

«Торонто Рэпторс» – «Нью-Йорк Никс» — 100:83 (22:18, 20:24, 29:22, 29:19)

«Оклахома-Сити Тандер» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 80:113 (28:32, 19:26, 26:27, 7:28)

«Юта Джаз» – «Финикс Санз» — 95:106 (22:21, 18:32, 30:30, 25:23)