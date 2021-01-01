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Расселл Уэстбрук установил антирекорд в истории НБА

Расселл Уэстбрук установил антирекорд в истории НБА
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 22 очков, 10 подборов и 11 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (130:133).

Команды Уэстбрука проиграли шесть раз подряд, когда он записал на свой счет трипл-дабл. Это самая длинная серия поражений для игрока с трипл-даблом в истории НБА.

«Вашингтон» проиграл все пять матчей на старте сезона, в четырех из них Уэстбрук принимал участие и оформлял трипл-даблы. Кроме того, серия неудач Рассела с трипл-даблами включает два поражения в составе «Хьюстон Рокетс», откуда «Уизардс» выменяли его в межсезонье.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Вашингтон Уизардс»

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